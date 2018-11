Osnabrück gewinnt flotten Test gegen Neuenkirchen mit 2:1

Der Verbandsligist aus Westfalen ging am Dienstagabend in Bad Bentheim durch Joshua Roß (28.) in Führung. Etienne Amenyido (61., 66.) traf doppelt für den Spitzenreiter der 3. Liga. Trotz des schlechten Wetters kamen 250 Zuschauer.