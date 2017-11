Empfehlung - Olympique Marseille entlässt Nationalspieler Evra

dpaMarseille. Das habe Club-Präsident Jacques-Henri Eyraud dem 36-Jährigen in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, gab der Club bekannt. Evra war vor der Partie bei Vitória Guimarães in der Europa League in einen Streit mit den eigenen Fans verwickelt und soll versucht haben, einen Zuschauer zu treten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/olympique-marseille-entlaesst-nationalspieler-evra-213424.html