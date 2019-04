Olympiasiegerin Heike Drechsler zeichnet LCN-Läuferinnen aus

Das war schon etwas Besonderes: Mit Heike Drechsler überreichte eine der Ikonen der deutschen Leichtathletik am Donnerstagabend in Nordhorn die DLV-Bestennadeln an Finja Buchalla, Julia Holboer, Rieke Emmrich und Philine Raether.