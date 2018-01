Empfehlung - Olympiasiegerin Geisenberger mit fünftem Saisonsieg

dpaKönigssee. Auf ihrer Heimbahn am Königssee gewann sie mit 0,103 Sekunden Vorsprung vor Dajana Eitberger und Junioren-Weltmeisterin Jessica Tiebel. Weltmeisterin Tatjana Hüfner musste kurzfristig wegen einer Wadenverletzung absagen. Sie wird wohl am kommenden Wochenende auf ihrer Heimbahn in Oberhof wieder ins Wettkampfgeschehen einsteigen.