Empfehlung - Olympia Uelsen verlängert mit drei Trainern

Uelsen Der Sportverein Olympia Uelsen setzt an den Schaltstellen der Fußballabteilung auf Kontinuität. Die Verantwortlichen haben sich mit den Trainern der ersten beiden Männermannschaften und des Frauen-Landesligateams auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit geeinigt. Wie Vorstandsmitglied Gerhard Hölman mitteilt, werden die Kreisliga-Fußballer auch in den kommenden zwei Spielzeiten von Frank Mers trainiert. „Wir sind sehr zufrieden mit seiner Arbeit und der Entwicklung der Mannschaft“, sagt Hölman. Die Uelser Fußballer überwintern in der Kreisliga auf dem vierten Tabellenplatz und stehen im Kreispokal-Halbfinale. Außerdem machten sie in der Halle mit den Siegen beim eigenen Wolbert-Cup und dem Volksbank-Cup des SV Grenzland auf sich aufmerksam. Fortgesetzt wird auch die Zusammenarbeit mit Günter Egbers, der die Zweitvertretung der Uelser betreut. Der Coach bleibt eine weitere Spielzeit für den Tabellenzehnten der 2. Kreisklasse verantwortlich. Und auch bei den Fußballerinnen des SV Olympia bleibt alles beim Alten. Uwe Leopold, der das Landesliga-Team im September des vergangenen Jahres nach dem Ausscheiden von Guido Krüger und Albert Jan Ekkel übernommen hatte, wird den derzeitigen Tabellenachten auch in der kommenden Saison trainieren. „Wir Verantwortlichen sind mit den drei Trainern sehr zufrieden“, betont Hölman.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/olympia-uelsen-verlaengert-mit-drei-trainern-338489.html