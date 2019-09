Empfehlung - Olympia Uelsen mit großen Zielen und einem neuen Trainer

Uelsen Die Volleyballerinnen von Olympia Uelsen startet nach dem Abschied ihres langjährigen Trainers Rainer Weinberg mit einem neuen, im Verein allerdings gut bekannten Chef an der Seitenlinie in die Landesliga-Saison: Harm ten Kate trainierte die Mannschaft bereits von 2009 bis 2014 und war in den vergangenen Jahren Co-Trainer der niederländischen Zweitliga-Männer von Kenders Bouw/DIO Bedum. Eigentlich wollte sich der Niederländer in den Trainer-Ruhestand verabschieden, die Spielerinnen konnten ihn jedoch überzeugen, noch einmal „die „Uelser Karre zu ziehen", wie sie betonten. Die ersten beiden Heimspiele gegen den VfL Lintorf II und Alemannia Salzbergen II stehen am Sonnabend ab 15 Uhr auf dem Programm.