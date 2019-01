Empfehlung - Olympia Uelsen gewinnt 25. Hallenturnier um Peters-Cup

Wilsum In der Hinrunde der Fußball-Kreisliga ist es für Olympia Uelsen nicht besonders gut gelaufen; nur 18 Punkte bedeuten nach 16 Spielen Tabellenplatz elf. „Da sind solche Highlights umso wichtiger“, ordnete Trainer Frank Mers den Sieg beim 25. Hallenturnier des ASC Grün-Weiß 49 um den Peters-Cup ein. Bei den Uelsern wussten sie am Sonntagabend genau, beim wem sie sich für den Erfolg im Finale gegen den Liga-Rivalen SV Hoogstede zu bedanken hatten: Torwart Marcel Schubert war nach dem 1:1 in der regulären Spielzeit im Penaltyschießen nicht zu überwinden gewesen, hatte alle drei Versuche der Hoogsteder pariert. Matthis Lübbers, Thorben Kröger und Thorben Gerdes waren der Reihe nach am Uelser Keeper gescheitert, während dessen Kollegen Ben Beniermann, Jannik Snyders und Guido Vrielmann verwandelt hatten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/olympia-uelsen-gewinnt-25-hallenturnier-um-peters-cup-274031.html