Olympia-Fußballerinnen stehen im Bezirkspokal-Finale

Abbehausen. Dank einer starken Mannschaftsleistung gegen den Favoriten Abbehausen und überragender Reflexe von Torfrau Meike Klever im Elfmeterschießen sind die Fußballerinnen von Olympia Uelsen ins Endspiel des Frauen-Bezirkspokals eingezogen. Beim gastgebenden TSV setzten sich die Niedergrafschafterinnen am Donnerstag nach einem 3:3 (1:1) nach regulärer Spielzeit im Shoot-out mit 3:1 durch. Gastgeber im Finale am Sonntag, 10. Juni, um 14 Uhr ist der Landesliga-Konkurrent SG Timmel/Moormerland, der sich ebenfalls im Elfmeterschießen gegen mit 4:3 gegen die DJK Schlichthorst durchsetzte. „Jetzt wollen wir auch den Pott“, kündigte ein glücklicher Olympia-Trainer Guido Krüger nach dem Coup beim Landesliga-Tabellenführer an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/olympia-fussballerinnen-stehen-im-bezirkspokal-finale-235557.html