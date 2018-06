Empfehlung - Olympia-Fußballerinnen greifen nach dem Bezirkspokal

Uelsen Dieses Mal soll es gelingen: Die Fußballerinnen von Olympia Uelsen greifen am Sonnabend nach dem Bezirkspokal. Im Endspiel bei der SG Timmel/Moormerland, das um 17 Uhr angepfiffen wird, will das Team von Trainer Guido Krüger den noch fehlenden Schritt zum Titel machen. Für den Coach ist es das zweite Endspiel in diesem Wettbewerb; das erste ging vor vier Jahren in Schlichthorst im Elfmeterschießen verloren. Und weil der Coach auch noch einige Youngster im Team hat, die vor zwei Jahren das Bezirkspokal-Finale der B-Juniorinnen verloren geben mussten, brennen die Niedergrafschafterinnen ganz besonders auf den Pokalcoup. „Die Mannschaft ist hoch motiviert und wird keinen Grashalm preisgeben“, sagt Krüger.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/olympia-fussballerinnen-greifen-nach-dem-bezirkspokal-238745.html