Uelsen Die Fußballerinnen von Olympia Uelsen haben das Niedergrafschafter Landesliga-Derby gegen den SV Grenzland Laarwald mit 1:0 (0:0) gewonnen. „Das war wichtig, Schlichthorst hat auch gewonnen“, pustete Olympia-Trainer Guido Krüger später durch. Sein Team bleibt dem Tabellenführer durch den Erfolg auf den Fersen; der Abstand beträgt aktuell drei Zähler. Den Siegtreffer gegen den Nachbarn erzielte Hannah Jonker in der 64. Minute. Sie schloss ein Gestocher im Strafraum mit einem beherzten Schuss ab. Für Krüger ging der Erfolg unter dem Strich in Ordnung. „Alles in allem war es ein völlig verdienter Derbysieg“, sagte der Olympia-Trainer, dessen Mannschaft weitere gute Einschussmöglichkeiten hatte. „Wir haben, glaube ich, vier Mal Latte oder Pfosten getroffen“, sagte Krüger.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/olympia-frauen-gewinnen-derby-289668.html