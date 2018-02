Empfehlung - Ohne Trainer zum Spiel nach Bonn

his Wietmarschen. Die Volleyballerinnen des SV Wietmarschen sind heute (19 Uhr) in der 3. Liga bei SSF Fortuna Bonn zu Gast. Dabei wird es eine ungewohnte Konstellation auf der Trainerbank geben: Weil Matthias Haarmann aus privaten Gründen verhindert ist, wird Ines Rosowski-Schröer das Coaching übernehmen. „Das bekommen Ines und die Spielerinnen hin, sonst regeln sie auch viel selbständig auf dem Feld“, betont Haarmann. Allerdings können die Wietmarscherinnen nicht in Bestbesetzung antreten: Julia Osseforth ist aus Studiengründen nicht dabei. Für zusätzliche personelle Alternativen werden deshalb mit Tina Brümmer und Elena Stahs zwei Talente aus der zweiten Mannschaft sorgen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ohne-trainer-zum-spiel-nach-bonn-225869.html