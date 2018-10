Ohne Trainer: Kerber bangt in Singapur um Halbfinaleinzug

Den Auftakt in die WTA Finals in Singapur hat Wimbledonsiegerin Angelique Kerber verpatzt. Am Mittwoch will es die Nummer zwei der Tennis-Welt gegen die japanische US-Open-Gewinnerin Naomi Osaka besser machen. Auch ohne einen Trainer.