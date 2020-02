Empfehlung - Ohne Berends und Pund hakt das Spiel der „Lions“

Belm Die Basketballerinnen des VfL Weiße Elf haben auf dem Weg zum erhofften Meistertitel in der Bezirksliga beim SV Concordia Belm-Powe II zwar den erwarteten Auswärtssieg gefeiert, beim 70:48 (32:14) aber mit einigen Problemen zu kämpfen gehabt. Nur mit sieben Spielerinnen angereist, erarbeiteten sich die „Lions“ zunächst eine deutliche Führung. Im Verlauf des dritten Viertels erlitten sie aber einen Einbruch, ausgelöst durch einen verletzungsbedingten Ausfall von Nadine Pund und der taktischen Auswechslung von Kyra Berends, die stark foulbelastet war. Erst in den letzten Minuten kam sie noch einmal aufs Spielfeld zurück, bis dahin musste der VfL ohne Auswechseloption auskommen – und verlor das letzte Viertel mit 12:15. Der achte Sieg im achten Saisonspiel geriet aber nicht in Gefahr. Am Sonnabend, 15. Februar, bestreiten die Nordhornerinnen um 16 Uhr daheim das nächste Punktspiel gegen den BBC Osnabrück III.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ohne-berends-und-pund-hakt-das-spiel-der-lions-342962.html