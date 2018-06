Empfehlung - Offiziell: EC Nordhorn holt Pietschmann zurück

Nordhorn Was der Verein schon angekündigt hatte, ist jetzt auch offiziell: Maximilian Pietschmann kehrt nach drei Spielzeiten bei den Lauterbacher „Luchsen“ zurück zum EC Nordhorn und verstärkt bei seinem Heimatverein die Regionalliga-Mannschaft. Der 19 Jahre alte Pietschmann durchlief den Nachwuchs des ECN-Vorgängervereins GEC Ritter und bestritt als Jugendlicher bereits zwölf Spiele in der Oberliga. 2015 ging es für ihn in die starke Regionalliga West nach Lauterbach. Für die „Lüchse“ absolvierte er seitdem 90 Spiele in der vierten Liga. „Ich freue mich von Herzen, wieder in meiner Heimat Eishockey spielen zu können – eine neue Führung, ein neuer Kader und tolle Fans“, sagt der Stürmer. Gemeinsam mit einigen Teamkollegen aus der ersten Mannschaft wird er zudem das Training der Nachwuchsabteilung mitgestalten, zusätzlich ist er als Spielertrainer der Jugendmannschaft spielberechtigt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/offiziell-ec-nordhorn-holt-pietschmann-zurueck-240447.html