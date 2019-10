Empfehlung - Österreich gegen Niederlande: EM-Test unter HSG-Kollegen

Nordhorn Robert Weber von der HSG Nordhorn-Lingen hat eine Einladung zu einem Trainingslehrgang der österreichischen Handball-Nationalmannschaft vom 21. bis 28. Oktober in Graz erhalten. Teamchef Aleš Pajovic hat für die letzte Zusammenkunft in diesem Jahr seinen kompletten 18 Spieler umfassenden Kader einberufen. Der 33 Jahre alte Rechtsaußen Weber ist mit 173 Länderspielen, in denen er 760 Tore erzielt hat, der international erfahrenste Akteur der Österreicher.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/oesterreich-gegen-niederlande-em-test-unter-hsg-kollegen-323374.html