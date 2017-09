Empfehlung - Österreich droht Aus in WM-Qualifikation

dpaWien. Österreich droht in der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland das Aus. Die Mannschaft von Trainer Marcel Koller kam in Wien gegen Georgien nicht über ein enttäuschendes 1:1 (1:1) hinaus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/oesterreich-droht-aus-inwm-qualifikation-206460.html