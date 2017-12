Empfehlung - Oberligist Spelle-Venhaus führt Teilnehmerfeld an

gn Schüttorf. Der SV Bad Bentheim ist als Titelverteidiger dabei; dem SC Spelle-Venhaus fällt als Oberligist die Favoritenrolle zu; und mit Landesligist BW Papenburg ist ein Neuling am Start. Doch bei der 32. Auflage des Hallenfußballturniers um den Vechte-Cup vom 8. bis 12. Januar 2018 in Schüttorf werden auch einige Stammgäste fehlen. So ist mit dem Drittligisten SV Meppen das Aushängeschild der Region ebenso wenig vertreten wie Landesligist SV Holthausen-Biene. Damit scheint sich ein Trend fortzusetzen, denn bereits 2017 waren mit Eintracht Rheine und Emsdetten 05 zwei Topklubs aus der westfälischen Nachbarschaft der Traditionsveranstaltung des FC Schüttorf 09 in der Vechtehalle fern geblieben. Die selbst gesetzte Vorgabe, zum Hauptturnier nur Vereine zu laden, die mindestens Landesliga spielen, wurde damit erneut unterlaufen; diesmal sind gleich vier Bezirksligisten in den beiden Sechser-Gruppen der Vorrunde dabei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/oberligist-spelle-venhaus-fuehrt-teilnehmerfeld-an-217279.html