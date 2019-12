/ Lesedauer: ca. 2min Oberliga: SC Union III will ärgsten Verfolger abschütteln

Die Volleyballerinnen aus Emlichheim treffen am Sonnabend im Spitzenspiel auf den Tabellenzweiten aus Oythe. Frauen-Oberligist FC Schüttorf 09 gewann zuletzt sein erstes Saisonspiel und geht mit Rückenwind in zwei Heimspiele am Sonnabend.