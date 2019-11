Empfehlung - Oberliga-Premiere für C-Jugend der SG Neuenhaus/Uelsen

Neuenhaus/Uelsen Die C-Jugendhandballerinnen der SG Neuenhaus-Uelsen feiern am kommenden Wochenende eine Premiere. Die junge Mannschaft hat mit ihren Trainerinnen Gunda Jakobs, Katja Berkau und Beate Kieft den Sprung in die Oberliga geschafft und empfängt am Sonntag (16 Uhr) in Neuenhaus den Northeimer HC zum ersten Punktspiel. „Wir freuen uns sehr, dass uns die Qualifikation gelungen ist“, sagt Beate Kieft, die mit ihrer Mannschaft in der Abschlusstabelle der Oberliga-Vorrunde hinter der HSG Grönegau-Melle den zweiten Platz belegte. Das war eine Punktlandung. Denn nur die ersten beiden Mannschaften lösten das Ticket für die höchste Spielklasse in Niedersachsen und Bremen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/oberliga-premiere-fuer-c-jugend-der-sg-neuenhausuelsen-329040.html