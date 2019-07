Oberliga-Erinnerungen: Mit fünf Mann im Käfer nach Wolfsburg

Der Bad Bentheimer Gerhard Schultjan spielte zwischen 1957 und 1959 für Eintracht Nordhorn in der damals höchsten Liga. Heute verfolgt er 83-Jährige interessiert das Fußball-Geschehen in der Grafschaft, das am Wochenende wieder beginnt.