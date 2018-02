Obergrafschaft-Duell: TuS will nicht nur schön spielen

Vor dem Derby in der Fußball-Bezirksliga am Sonntag um 14 Uhr machen dem SV Bad Bentheim die vielen Gegentore Sorgen, während Gildehaus mit dem Toreschießen kämpft. Das Spiel des VfL Weiße Elf am Freitag in Dörpen wurde bereits abgesagt.