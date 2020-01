Empfehlung - Nur zwei Punkte fehlen dem SC Union in Borken zum Sieg

Borken Die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim haben bei ihrem Auswärtsspiel in Borken die große Überraschung knapp verpasst. Der Mannschaft von Trainer Pascall Reiß fehlten am Sonnabend bei einer 2:1-Satzführung im vierten Abschnitt nur zwei Punkte zum Spielgewinn – doch am Ende reichte es nicht ganz. Der SC Union musste sich dem amtierenden Zweitliga-Meister wie schon im Hinspiel mit 2:3 (12:25, 25:21, 25:15, 23:25, 10:15) geschlagen geben. „Vor dem Spiel hätten wir gesagt: Ein Punkt in Borken ist total super. Jetzt muss man sagen: Es wäre sogar mehr drin gewesen“, sagte Pascall Reiß.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nur-zwei-punkte-fehlen-dem-sc-union-in-borken-zum-sieg-338975.html