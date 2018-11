Empfehlung - Nur zum Feiern fehlt den HSG-Handballern die Kraft

Nordhorn Kurz vor dem Anpfiff in der Barclaycard Arena gab Heiner Bültmann seinen Handballern noch eines mit auf den Weg: „Wir können hier ein Spiel machen, über das wir noch sehr lange reden werden." Da war der HSG Nordhorn-Lingen gerade der sechste Spieler verletzt ausgefallen. Lutz Heiny hatte das Aufwärmen vor dem Spiel beim HSV Hamburg noch absolviert. Doch dann musste der Rückraumspieler passen, der wegen muskulärer Probleme bereits am Freitag beim 28:28 gegen den Dessau-Rosslauer HV nur dosiert eingesetzt worden war. Heiny blieb nichts anderes übrig, als sich zu Alex Terwolbeck, Jens Wiese, Nicky Verjans, Björn Buhrmester und Toon Leenders zu gesellen, die trotz Verletzungen mit in den Norden gereist waren. „Ohne sechs – eine Premiere für uns", sagte Bültmann, als seine Handballer 60 Zweitliga-Minuten später von mindestens 100 mitgereisten HSG-Fans für den 30:26 (15:15)-Sieg zum Abschluss des Doppelspieltags gefeiert wurden. „44 Stunden nach dem Dessau-Spiel so ein Ding rauszuhauen – „Wahnsinn!", war der HSG-Trainer von seinem Team begeistert.(...)