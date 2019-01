Empfehlung - Nur Titelverteidiger SVB für die Endrunde gesetzt

Bad Bentheim Die SG Bad Bentheim ist in der ersten Januar-Woche bereits zum 33. Mal Ausrichter des Hallenfußballturniers um den Volksbank-Cup in der Schürkamphalle. Die Spiele der beiden Vorrundentage am Mittwoch und Donnerstag, 2. und 3. Januar, beginnen jeweils um 18 Uhr, die Endrunde am Sonntag, 6. Januar, wird um 15 Uhr angepfiffen. Titelverteidiger ist der SV Bad Bentheim, der sich im Finale vor einem Jahr gegen den FC Schüttorf 09 mit 3:2 nach Penaltyschießen durchsetzte. Bezirksligist SVB ist in diesem Jahr die einzige für die Endrunde am Sonntag gesetzte Mannschaft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nur-titelverteidiger-svb-fuer-die-endrunde-gesetzt-274038.html