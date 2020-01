Empfehlung - HSG bei Test gegen Hamm wieder mit Leenders und Ravensbergen

Nordhorn Die HSG Nordhorn-Lingen bestreitet am Mittwoch in Werl (19 Uhr) gegen den ASV Hamm-Westfalen das erste Testspiel zur Vorbereitung auf den zweiten Saisonteil in der Handball-Bundesliga. Trainer Geir Sveinsson hat fast den kompletten Kader beisammen. Vom Trio der EM-Teilnehmer fehlt lediglich der Österreicher Robert Weber. Indes sind die Niederländer Bart Ravensbergen und Toon Leenders zu Wochenbeginn wieder ins Training mit den Teamkollegen eingestiegen. Und auch Philipp Vorlicek und Lasse Seidel sind nach längeren Verletzungspausen wieder mit von der Partie.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nur-robert-weber-fehlt-der-hsg-beim-test-gegen-hamm-340752.html