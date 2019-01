Empfehlung - Nur Olympia Uelsen kann spielstarke Coevordener bezwingen

Emlichheim Die Fußballer von Olympia Uelsen haben nach dem Peters-Cup in Wilsum auch den Volksbank-Cup des SV Grenzland in Emlichheim gewonnen – und wenn vielleicht die niederländischen Kicker des Finalgegners und Titelverteidigers Germanicus Coevorden über drei Turniertage hinweg die beste Hallenmannschaft stellten, war es ein verdienter Turniersieg für Uelsen, fand Olympia-Trainer Frank Mers: „Coevorden hatte zwar viele spielstarke Fußballer“, lobte er, „aber wenn man am Finaltag kein Spiel verliert, dann gewinnt man am Ende das Turnier.“ Und: „Man braucht einen guten Torwart, der auch mal die wichtigen Bälle hält.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nur-olympia-uelsen-kann-spielstarke-coevordener-bezwingen-275053.html