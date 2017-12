Empfehlung - Nowitzki verliert mit Dallas in Miami - Schröder verletzt

dpaMiami. Dallas rutschte mit einer Bilanz von 9:24-Siegen wieder auf den letzten Platz in der Western Conference. Während Nowitzki mit 20 Punkten seine Saisonbestmarke erreichte, konnte Rookie Maxi Kleber die Erwartungen nicht erfüllen. Der frühere Bayern-Profi blieb in acht Minuten ohne jeden Zähler. „Wir wussten, dass Miami ein harter, athletischer Gegner ist. Das ist ihre DNA. Aber wir waren erneut nicht bereit für sie“, sagte Nowitzki. „Wenn wir rankamen, hatten sie immer die bessere Antwort parat.“ Am folgenden Tag gastieren die Mavs bei den Atlanta Hawks.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nowitzki-verliert-mit-dallas-in-miami-schroeder-verletzt-219335.html