Nowitzki verliert mit Dallas gegen Sacramento

dpaDallas Der 40-jährige Würzburger, der in der Anfangsformation seines Teams stand, erzielte neun Punkte in der heimischen Arena. Landsmann Maxi Kleber kam auf 17 Zähler. Nachwuchsstar Luka Doncic (28 Punkte/12 Assists/12 Rebounds) verbuchte sein siebtes Triple-Double der Saison. Die Mavericks befinden sich weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz in der Western Conference.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nowitzki-verliert-mit-dallas-gegen-sacramento-288883.html