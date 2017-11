Empfehlung - Nowitzki und Dallas Mavericks in der Krise

dpaMinneapolis. Der Fehlstart der Dallas Mavericks um Basketball-Superstar Dirk Nowitzki nimmt immer dramatischere Formen an. Selbst bei den Minnesota Timberwolves war der NBA-Champion von 2011 und sein deutscher Ausnahmespieler beim 99:112 (49:59) am Samstag (Ortszeit) chancenlos. Die Mavs stehen mit einem Sieg aus elf Begegnungen so schlecht wie seit 24 Jahren nicht mehr da.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nowitzki-und-dallas-mavericks-in-der-krise-213496.html