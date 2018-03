Empfehlung - Nowitzki: „So gut wie sicher, dass ich weitermache“

dpaNew York. Basketball-Superstar Dirk Nowitzki will trotz des ausbleibenden Erfolgs mit den Dallas Mavericks in dieser Saison zumindest noch ein weiteres Jahr in der NBA spielen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nowitzki-so-gut-wie-sicher-dass-ich-weitermache-229447.html