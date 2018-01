Empfehlung - Nordkorea schickt Eishockey-Spielerinnen zu Olympia

dpaSeoul. Die Nordkoreanerinnen sollen auf Beschluss der beiden Länder und des Internationalen Olympischen Komitees bei den Winterspielen in Südkoreas Auswahl mitspielen und so ein Signal der Einheit setzen. Die Spielerinnen seien am Donnerstag zusammen mit einem Trainer und zwei Betreuern über die Landesgrenze im Westen eingereist, teilte das Vereinigungsministerium in Seoul mit. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nordkorea-schickt-eishockey-spielerinnen-zu-olympia-223062.html