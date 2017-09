Nordirland Gruppenzweiter - England kurz vor WM-Teilnahme

Nordirland hat zumindest den zweiten Platz in der deutschen WM-Gruppe C und damit die Playoff-Teilnahme sicher. England besiegt Verfolger Slowakei und steht kurz vor der Qualifikation. In der Gruppe E geht es spannend zu. Hier führt Polen die Tabelle an.