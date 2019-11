Empfehlung - Nordhorns Fußball-Idol Otto Geisert feiert 80. Geburtstag

Kaiserslautern Der aus Nordhorn stammende frühere Bundesliga-Fußballer Otto Geisert feiert am Montag in Kaiserslautern seinen 80. Geburtstag. Am 18. November 1939 in Nordhorn geboren, spielte der Stürmer mit 22 Jahren für den SV Eintracht in der damaligen Oberliga Nord – und weckte mit 20 Toren in 30 Partien das Interesse unter anderem des Karlsruher SC. Er wechselte nach Baden und verhalf dem KSC als Stammspieler mit 15 Toren in der Saison 1962/63 zur Qualifikation für die neu gegründete Bundesliga. In den nächsten zwei Jahren bestritt Geisert 45 Erstligaspiele für Karlsruhe und und schaffte es sogar in das berühmte Notizbuch des damaligen Bundestrainers Sepp Herberger. 1965 wurde er vom 1. FC Kaiserslautern verpflichtet. Für den FCK stand er bis 1970 in 153 Bundesligaspielen auf dem Platz. Danach war er noch für den Charleroi Sporting Club und den FC Homburg aktiv.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nordhorns-fussball-idol-otto-geisert-feiert-80-geburtstag-330125.html