Empfehlung - Nordhornerin Veronika Rücker steht an der Spitze des DOSB

Nordhorn/Pyeongchang. Seit Beginn des Jahres bekleidet eine gebürtige Nordhornerin das höchste Hauptamt im Deutschen Olympischen Sportbund: Veronika Rücker, geborene Petermann, hat das Amt der Vorstandsvorsitzenden des DOSB von Michael Vesper übernommen. Anders als ihr Vorgänger, der nach Erreichen der Altersgrenze von 65 Jahren am Ende des Jahres ausgeschieden ist, kommt Veronika Rücker eher aus dem Stillen, dürfte aber zumindest vielen Grafschafter Tennisinteressierten unter ihrem Mädchennamen Petermann noch ein Begriff sein. 1982 trug sich die heute 47-Jährige erstmals mit einem zweiten Platz bei den Vereinsmeisterschaften des TV Sparta 87 Nordhorn in die Siegerlisten der Mädchen C ein. In den Folgejahren tauchte ihr Name verlässlich immer wieder bei Vereins- und Kreismeisterschaften auf. „Weiter hinaus bin ich räumlich nicht gekommen“, erinnert sie sich, „meine Eltern haben meinen sportlichen Ambitionen eher zurückhaltend gegenübergestanden, die Schule hatte immer absolute Priorität.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nordhornerin-veronika-ruecker-steht-an-der-spitze-des-dosb-225589.html