Empfehlung - Nordhornerin Leonie Möller holt Tennis Academy Moraing Cup

Mülheim Die an Nummer drei gesetzte Leonie Möller (SV Vorwärts Nordhorn, DTB 218) hat die Konkurrenz beim Tennis Academy Moraing Cup in Mülheim hinter sich gelassen und das Turnier gewonnen. Nach ihrem Erfolg in Kassel war es in dieser Wintersaison bereits der zweite Turniersieg der Nordhornerin bei einem Damenturnier des Deutschen Tennisbundes.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nordhornerin-leonie-moeller-holt-tennis-academy-moraing-cup-329390.html