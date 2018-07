Empfehlung - Nordhorner Triathlon: Staffeln versprechen große Spannung

Nordhorn Der Vechtesee wird am Sonntag wieder Schauplatz für den Nordhorner Triathlon sein. Nach dem erfolgreichen Comeback im vergangenen Jahr geht in der Kreisstadt ab 13.15 Uhr die nächste Auflage des sportlichen Dreikampfs aus Schwimmen, Rad fahren und Laufen über die Bühne. Dafür haben wie im vergangenen Jahr die Stadt Nordhorn, der Bootsclub, Leichtathletikclub und der SV Vorwärts die Kräfte gebündelt. Den Auftakt macht der Staffel-Wettbewerb. Um 14 Uhr folgt der Wettkampf der Einzelstarter. Die Distanzen sind bei beiden Wettbewerben gleich: Nach einer Schwimmstrecke von 500 Metern geht es auf den 20 Kilometer langen Radkurs, bei dem zwei Wendepunkte passiert werden. Zum Abschluss stehen sechs Lauf-Kilometer um den Vechtesee an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nordhorner-triathlon-staffeln-versprechen-grosse-spannung-244471.html