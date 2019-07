Empfehlung - Nordhorner „Traumtänzer“ leben inklusives Tanzen

Bielefeld Bei den 23. „Bethel Athletics“, einem Wettkampf für Menschen mit und ohne Behinderungen, sind in Bielefeld mehr als 1000 Aktive in zehn Disziplinen und bei weiteren Spielen an den Start gegangen. Zum Programm gehörte auch der 3. inklusive Tanzwettbewerb für Menschen mit und ohne mentales Handicap, veranstaltet auf Initiative des Vereins „Tanzen Inklusiv in Nordrhein-Westfalen“, in Zusammenarbeit mit dem Bewegungs- und Sporttherapeutischen Dienst (BSD) Bethel sowie dem Tanzsportverband Nordrhein-Westfalen. Von den „Traumtänzern“ aus Nordhorn nahmen 13 Tanzpaare teil, die von zahlreichen Anhängern unterstützt wurden. Ein Dank galt Trainerin Ebba Tutschapsky für die aufwendige Organisation, außerdem gratulierte man ihr mit einem Lied zum Geburtstag.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nordhorner-traumtaenzer-leben-inklusives-tanzen-308101.html