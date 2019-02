Empfehlung - Nordhorner Tennis-Talente souverän bei Landesmeisterschaft

Hannover Die Nordhorner Talente Josy Daems (TV Sparta 87) und Leonie Möller (SV Vorwärts) haben bei der Landesmeisterschaft des Niedersächsischen Tennisverbands in Hannover-Isernhagen in ihren Altersklassen die Titel gewonnen. Lukas Schwiedessen (TC GW Leer) steuerte einen weiteren Erfolg für den Regionalverband Dollart-Ems-Vechte bei; er wurde bei den U11-Junioren als ungesetzter Spieler Vizemeister. „Das ist das Ergebnis von konsequenter und umfassender Trainingsarbeit“, kommentierte der Regionsvorsitzende Gerrit Geerds (Nordhorn) das Abschneiden; es zeige, „dass wir echte Top-Spieler in der Region haben“. Acht Mädchen und zwei Jungen waren für den Regionalverband Dollart-Ems-Vechte am Start, darunter auch Paula Jahn (U11, TV Sparta 87 Nordhorn) und Leonie Bisschop (U11, TC BW Emlichheim), die trotz ansprechender Leistungen früh ausgeschieden sind.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nordhorner-tennis-talente-souveraen-bei-landesmeisterschaft-280188.html