Empfehlung - Nordhorner Stadtderby: Vorwärts ist der Favorit

Nordhorn Das letzte Nordhorner Stadtderby des Jahres steht in der Fußball-Bezirksliga an: Der VfL Weiße Elf empfängt am Sonnabend um 15.30 Uhr den SV Vorwärts – und zum ersten Mal im dritten Nachbarschaftsduell der Hinrunde sind die Rollen klar verteilt: Während die Hausherren mit einem ordentlichen Rückstand auf die Spitzenpositionen und einem großen Vorsprung auf die Abstiegsränge im Tabellenmittelfeld stehen, führen die Gäste vom Immenweg die Liga an. Und sind somit der Favorit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nordhorner-stadtderby-vorwaerts-ist-der-favorit-325640.html