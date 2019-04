Empfehlung - Nordhorner Duo belegt bei der Hyrox-WM Platz fünf

Oberhausen Svenja Moggert und Stefan Slagelambers haben am Sonnabend an der ersten Hyrox-Weltmeisterschaft in Oberhausen teilgenommen und den fünften Platz in ihrer Altersklasse erreicht. Bei Hyrox handelt es sich um einen Wettkampf, bei dem abwechselnd Laufeinheiten und Fitness-Übungen gemacht werden müssen.