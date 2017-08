Empfehlung - Nordhorner Derby: Brandlecht gastiert am Heideweg

Schüttorf/Nordhorn. Das überraschendste Resultat des vergangenen Spieltags in der Fußball-Bezirksliga lieferte das Grafschafter Derby zwischen dem FC Schüttorf 09 und dem SV Eintracht TV aus Nordhorn. Mit 6:3 gewannen die Gäste, weil sie nach dem Seitenwechsel fünf Tore erzielten und damit die favorisierten Schüttorfer bezwangen. Auswirkungen hat das Ergebnis nun auch auf die kommenden Auftritte der beiden Kontrahenten: Während die Schüttorfer am Freitag (20 Uhr) beim SV Langen Wiedergutmachung wollen, sind die Nordhorner am Sonntag (15 Uhr) nach einem zuvor schwachen Saisonstart im Heimspiel gegen Brandlecht-Hestrup auf einmal der klare Favorit. „Für mich kam das Resultat überraschend – wie wohl für alle anderen auch“, sagt Brandlechts Trainer Matthias Hartwich, der nun vor den Nordhornern warnt: „Für Eintracht ist der Sieg natürlich positiv, weil das Team nun mehr Selbstvertrauen hat.“ Dabei hatten die Nordhorner einem schlimmen Auftritt beim 0:7 im Bezirkspokal in Lohne eine 1:4-Niederlage zum Liga-Auftakt gegen Meppen folgen lassen und waren deshalb als großer Außenseiter nach Schüttorf gereist. „Es hat alles gepasst, was in Lohne nicht gepasst hat. Das Spiel war das komplette Gegenteil“, meint Eintracht-Coach Zoran Milosevic, der sich an einer Erklärung versucht, warum sein Team beim Titelkandidaten FC 09 die drei Punkte einsammeln konnte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nordhorner-derby-brandlecht-gastiert-am-heideweg-204906.html