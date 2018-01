Empfehlung - Norddeutscher Pokal: EC Nordhorn verliert auch in Diez 0:7

Diez . Die Überraschung blieb aus: Die Eishockeyspieler des EC Nordhorn haben auch das zweite Pokalspiel gegen den starken West-Regionalligisten EG Diez-Limburg verloren und haben vor dem abschließenden Gruppenspiel am Sonntag (18 Uhr) in der heimischen Eissporthalle gegen die Bremer „Weserstars“ keine Chance mehr auf den Einzug ins Halbfinale des norddeutschen Pokalwettbewerbs. Wie schon im Heimspiel blieben die Nordhorner am Freitagabend in Diez ohne eigenen Treffer und unterlagen am Ende mit 0:7 (0:4, 0:2, 0:1). Diesmal allerdings verloren sie die Partie im ersten Drittel, in dem sie vier Tore kassierten, und hielten danach ordentlich mit gegen den Tabellenführer der West-Staffel. „Wir haben uns einige Chancen erarbeitet und den Limburgern mehr Gegenwehr in der Abwehr geliefert“, sagte Trainer Heiko Niere.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/norddeutscher-pokal-ec-nordhorn-verliert-auch-in-diez-07-221563.html