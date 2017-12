Empfehlung - Nord-Pokal: EG Diez-Limburg tritt mit Schophuis beim ECN an

Nordhorn . Bremen, Salzgitter, Adendorf und Hamburg – in der Doppelspielrunde der nur fünf Vereine umfassenden Regionalliga Nord treffen die Eishockeyspieler des EC Nordhorn diese Saison immer wieder auf die gleichen Gegner. Da kommt es der Mannschaft um Kapitän Alex Zimbelmann ganz gelegen, dass der Niedersächsische Eissportverband (NEV) einen länderübergreifenden Wettbewerb um den Nord-Pokal ins Leben gerufen hat. Und so gibt es am Freitagabend um 20 Uhr in der Eissporthalle im „Grafschafter Sportpark“ ein Pflichtspiel gegen die EG Diez-Limburg, dem aktuellen Tabellenführer der starken West-Regionalliga. „Wir freuen uns darauf. Das wird ein ganz interessantes Spiel“, sagt Trainer Heiko Niere.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nord-pokal-eg-diez-limburg-tritt-mit-schophuis-beim-ecn-an-219868.html