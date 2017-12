Empfehlung - Nord-Pokal: ECN bleibt nach guter Leistung ohne Ehrentreffer

Nordhorn . Da haben die Eishockeyspieler des EC Nordhorn am Freitagabend in ihrem ersten Gruppenspiel des Nord-Pokals gegen die EG Diez-Limburg in 60 Minuten keinen Treffer zustande gebracht, am Ende unterlagen sie deutlich mit 0:7 (0:0, 0:4, 0:3). Und doch feierten die ECN-Fans auf der Stehtribüne über der „Pistenbar“ ihre Mannschaft nach dem Schlusspfiff lautstark – und bewiesen damit ein gutes Gespür. Denn die Nordhorner hatten gegen einen insgesamt übermächtigen Gegner eine richtig gute Leistung gezeigt und ihn lange Zeit vor einige Probleme gestellt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nord-pokal-ecn-bleibt-nach-guter-leistung-ohne-ehrentreffer-219999.html