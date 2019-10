Empfehlung - Nkunku rettet Leipzig einen Punkt bei Bayer Leverkusen

dpaLeverkusen Der eingewechselte Stürmer rettete seinem Team im Spitzenspiel bei Bayer Leverkusen mit seinem späten Treffer in der 78. Minute das 1:1 (0:1) und verschaffte den Sachsen damit ein kleines Erfolgserlebnis nach den Pleiten gegen den FC Schalke 04 und Olympique Lyon. Vor 26.355 Zuschauern in der BayArena erzielte Kevin Volland (66.) die Führung für die Gastgeber. Damit konnten sich beide Mannschaften in der Spitzengruppe festsetzen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nkunku-rettet-leipzig-einen-punkt-bei-bayer-leverkusen-322307.html