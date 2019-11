Empfehlung - Nimbus gebrochen: Rasenkitzler Wilsum verlieren erstmals

Wilsum Bisher waren sie als einziges Team im Grafschafter Männer-Fußball ungeschlagen. Jetzt hat es auch die Fußballer der Rasenkitzler Wilsum in der 4. Kreisliga (Staffel B) erwischt: Die erste Niederlage der Saison mussten sie am Sonntagvormittag ausgerechnet auf heimischem Grün erleben. Die Gäste des SV Grenzland Laarwald III siegten durch einen Treffer von Sebastian Boomhoff in der 52. Minute mit 1:0 (0:0). Der Torschütze profitierte von einer missglückten Absprache zwischen Torwart und Libero in der Wilsumer Defensive. Mit diesem Ergebnis tauschten die Klubs die Spitzenpositionen: Laarwald führt nun mit 35 Punkten vor den Wilsumern, die allerdings ein Spiel weniger bestritten haben. Im Duell zweier gleichstarker Teams bauten die Rasenkitzler jeweils zu Beginn der beiden Halbzeiten mehr Druck nach vorne auf, Laarwald jedoch hielt gut dagegen und konnte zahlreiche Angriffe aushebeln. Die fehlende Konsequenz in den Abschlüssen trotz guter Chancen bemängelte auch Wilsums Co-Trainer Marco Schoneveld bei seiner Mannschaft: „Beim nächsten Training üben wir wohl erst einmal wieder Torschüsse“, kündigte er an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nimbus-gebrochen-rasenkitzler-wilsum-verlieren-erstmals-328627.html