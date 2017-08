Empfehlung - Nils Röseler – Auf Umwegen zum Stammspieler in der 1. Liga

Venlo/Bad Bentheim. Der beste Fußballer der Grafschaft: Diesen – natürlich inoffiziellen – Titel trägt aktuell Nils Röseler. Der 25-Jährige ist momentan der einzige Kicker aus dem Kreis, der in der höchsten Spielklasse eines Landes spielt, nämlich in der niederländischen Ehrendivision für VVV-Venlo. Und am Wochenende stattet er nicht nur der alten Heimat einen Besuch ab, sondern zuvor auch seinem Jugendklub, dem FC Twente. Denn das erste Auswärtsspiel der neuen Saison führt den Aufsteiger aus Venlo in die „Grolsch Veste“ nach Enschede, wo der Liga-Neuling am Sonnabend um 18.30 Uhr seinen erfolgreichen Saisonstart ausbauen will.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nils-roeseler-auf-umwegen-zum-stammspieler-in-der-1-liga-203869.html