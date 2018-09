Empfehlung - Nike wirbt mit Kniefall-Protestauslöser Colin Kaepernick

dpaPortland Wie der US-Sportsender ESPN berichtete, ist der 30-Jährige einer von mehreren Athleten, mit denen Nike das 30. Jubiläum des Markenmottos „Just Do It“ (Mach es einfach) feiern wird. Kaepernick, der zuletzt 2016 für die San Francisco 49ers in der amerikanischen Profi-Liga NFL spielte, postete ein Foto der neuen Werbekampagne auf seinen sozialen Kanälen. Das Foto zeigt eine Nahaufnahme von Kaepernicks Gesicht mit dem Werbeschriftzug: „Glaube an etwas, auch wenn das heißen sollte, alles andere zu opfern“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/nike-wirbt-mit-kniefall-protestausloeser-colin-kaepernick-248948.html