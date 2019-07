Empfehlung - Niek van der Meulen spielt nicht mehr für den EC Nordhorn

Nordhorn Der Eishockey-Regionaligist EC Nordhorn muss in der neuen Saison auf Stammspieler Niek van der Meulen verzichten. Der Niederländer kehrt nach einem Jahr in Nordhorn in seine Heimat zurück und wird künftig für die Herrenveen „Flyers“ in der belgisch-niederländischen BeNe-League spielen. „Ich mag das Nordhorner Team sehr, aber ich werde in Amsterdam studieren gehen und dafür benötige ich Zeit“, wird der 22 Jahre alte Groninger in einer Mitteilung des Vereins zitiert. Ein Abschied für immer müsse es aber nicht sein: „Vielleicht sehen wir uns wieder in Nordhorn“, betonte van der Meulen, der die Zeit beim ECN als „großartige Erfahrung“ bezeichnete.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/niek-van-der-meulen-spielt-nicht-mehr-fuer-den-ec-nordhorn-305639.html