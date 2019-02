Empfehlung - Niederlagen für Grafschafter Volleyball-Zweitligisten

Vechta/Gransee Der SC Union Emlichheim hat in der 2. Volleyball-Bundesliga das Verfolgerduell mit dem VfL Oythe verloren. Die Mannschaft von Trainer Pascall Reiß unterlag am Samstagabend in Vechta mit 1:3 (13:25, 25:16, 24:26, 23:25) und musste den Bezirkskonkurrenten in der Tabelle an sich vorbeiziehen lassen. Oythe hält nun als Vierter Anschluss an das Führungstrio, der SC Union liegt drei Punkte dahinter auf dem fünften Platz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/niederlagen-fuer-volleyball-zweitligisten-280830.html